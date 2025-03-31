У Євросоюзі оштрафують Apple і Meta на тлі ескалації торгової війни із США

Цього тижня Європейська комісія оштрафує Apple і Meta за порушення правил цифрової конкуренції Європейського Союзу. Це втягує техногігантів у торгову війну між Сполученими Штатами та ЄС.

Про це пише Politico.

Єврокомісія має оголосити результати трирічного розслідування порушень Закону про цифрові ринки. Тому очікується, що Apple і Meta отримають штрафи.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон перевірить Закон про цифрові ринки ЄС, який визначає правила діяльності технологічних компаній на європейському ринку, і це може призвести до взаємних мит.

«Йдеться не лише про штрафи — йдеться про те, що Комісія ставить успішні американські компанії просто тому, що вони американські, і водночас відпускає китайських і європейських конкурентів», — сказало джерело Politico, близьке до розслідувань Meta.

Натомість США можуть націлитися на правила ЄС, які вони вважають нетарифними бар’єрами, зокрема вищезгаданий Закон.

Єврокомісія планує оштрафувати Apple за правила для розробників, які забороняють їм повідомляти користувачам iPhone про спеціальні пропозиції. Meta отримає штраф за умови використання персональних даних, що порушують правила Закону про цифрові ринки.