Україна перевела годинники на літній час

Сьогодні, 30 березня, Україна вкотре перейшла на літній час. В останню неділю березня українці о 03:00 перевели стрілки своїх годинників на одну годину вперед — на 04:00.

Сучасні годинники, смартфони, ноутбуки та інші пристрої змінюють час автоматично, однак механічні годинники потрібно перевести вручну.