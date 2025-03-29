Міноборони створило управління космічної політики

Міністерство оборони України створило управління космічної політики. Воно має обʼєднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

Про це під час форуму Space For Ukraine розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає «Суспільне».

«Ми маємо закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення комʼюніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, — це ще й створення космічних військ», — сказала Черногоренко.

За її словами, оборонне відомство планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів і послуг. А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

«Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим, як розробити космічні технології, знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик», — пояснила посадовиця.

Вона додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог і контролю космічного простору.