У Пентагоні планують провести масове звільнення — під скорочення можуть потрапити десятки тисяч людей

Міністр оборони США Піт Гегсет підписав меморандум, який передбачає скорочення цивільного персоналу Пентагону — під звільнення можуть потрапити десятки тисяч працівників.

Про це пише Bloomberg.

У лютому Міністерство оборони оголосило про плани звільнити від 5% до 8% свого цивільного персоналу, а Гегсет підтвердив свою рішучість приєднатися до кампанії президента США Дональда Трампа зі скорочення федеральної робочої сили. Наразі в Пентагоні працює близько 950 тисяч цивільних, тобто скорочення можуть торкнутися близько 76 тисяч людей.

Водночас у меморандумі не вказується цільовий відсоток скорочень у відомстві. У документі Гегсет закликає ввести програму відкладеного виходу у відставку, а також до добровільного дострокового виходу на пенсію цивільних працівників, які мають на це право.

Він також попросив керівників міністерства оборони надати йому «запропоновану організаційну схему майбутнього стану» своїх відомств до 11 квітня.