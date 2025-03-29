Директорка Колумбійського університету пішла у відставку — напередодні заклад під тиском Трампа посилив обмеження

Тимчасова президентка Колумбійського університету Катріна Армстронг подала у відставку після того, як через тиск Трампа, зокрема щодо фінансування, навчальний заклад переглянув власну політику.

Про це пише CNN.

Після відставки Катріни на посаду президента призначили співголову опікунської ради Клер Шипман. Поки рада шукає нового президента, саме вона тимчасово виконуватиме ці обовʼязки. Університет не назвав причину кадрових змін.

Проте Катріна Армстронг подала у відставку після випадку, коли закладу погрожували депортувати двох студентів, які протестували, і скасували фінансування досліджень на $400 мільйонів. Після цього Колумбійський університет погодився поступитися адміністрації Трампа щодо низки вимог.

Нові правила, на які погодився Колумбійський університет, передбачають жорсткіші обмеження на протести, покарання для студентських організацій, які порушують ці правила, розширені повноваження університетської поліції на арешти, а також більше повноважень ректора щодо дисциплінарних питань. Крім того, негайно переглянуть навчальну програму, повʼязану з Близьким Сходом.

Цього тижня профспілки викладачів подали до суду на адміністрацію Трампа через скасування фінансування Колумбійського університету в розмірі $400 мільйонів, яке Конгрес виділив на наукові дослідження.