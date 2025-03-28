Снайдер, Стенлі, Шор. Професори Єльського університету звільняються і викладатимуть у Канаді — усе через Трампа

Професор філософії Джейсон Стенлі, а також історики Тімоті Снайдер і Марсі Шор (які є подружжям) залишають Єльський університет і Сполучені Штати, щоб перейти на посади в Університеті Торонто та викладати у Munk School з осені 2025 року. Усе через загострену політичну ситуацію у США.
Про це повідомляє Yale News.
Стенлі пояснив своє рішення покинути університет політичним кліматом у країні. Він вирішив переїхати після реакції Колумбійського університету на тиск з боку адміністрації Трампа.
Після того як закладу погрожували депортувати двох студентів, які протестували, і скасували фінансування досліджень на $400 мільйонів, Колумбійський університет погодився поступитися адміністрації Трампа щодо низки вимог. Зокрема, переглянути політику в контексті протестів і запровадити зовнішній нагляд за відділом вивчення Близького Сходу в школі.
Професора Стенлі турбує те, як інші університети поводяться та реагуватимуть під тиском. Зокрема, Єльський університет не зреагував публічно на ситуацію з Колумбійським університетом. Декан навчального закладу Періклз Льюїс заявив, що зміни в політиці університету щодо свободи слова і протестів не очікуються.
Марсі Шор зазначила, що Munk School вже давно намагалася залучити її та Снайдера — через два роки обмірковувань вони вирішили прийняти пропозицію після виборів 2024 року. Прессекретар Снайдера заявив, що його рішення було зумовлене особистими причинами, зокрема сімейними обставинами, ще до президентських виборів у США, в листопаді минулого року.
Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи, проводячи паралелі між фашистськими режимами та сучасною політичною ситуацією у США. Стенлі вивчає фашизм і пропаганду. У 2021 році вони спільно читали курс в Єльському університеті під назвою «Масове увʼязнення в Радянському Союзі та Сполучених Штатах».
Нещодавно Стенлі та Шор приєдналися до 3 тисяч єврейських викладачів, підписавши листа, в якому засудили арешт студента Колумбійського університету, який протестував, і закликали навчальні заклади протистояти політиці адміністрації Трампа щодо вищої освіти.
Шор вважає, що багато її колег думають про переїзд через нинішній політичний клімат, який вона вважає «американським спуском до фашизму».
Цього семестру Шор у відпустці з Єльського університету, щоб закінчити рукопис книги — з початку навчального року вона живе в Торонто. Восени 2025 року вона почне викладати в Університеті Торонто як керівниця кафедри європейської інтелектуальної історії в Munk School. Снайдер обійме посаду першого керівника кафедри сучасної європейської історії.
- Стенлі писав про війну в Україні та читав курс у Київській школі економіки в Україні влітку 2024 року.
- Munk School of Global Affairs & Public Policy – це школа при Університеті Торонто, яку заснували у 2010 році. Вона спеціалізується на міжнародних відносинах, політиці та глобальних дослідженнях, готуючи фахівців у сферах дипломатії, державного управління та міжнародної безпеки.