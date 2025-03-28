Снайдер, Стенлі, Шор. Професори Єльського університету звільняються і викладатимуть у Канаді — усе через Трампа

Професор філософії Джейсон Стенлі, а також історики Тімоті Снайдер і Марсі Шор (які є подружжям) залишають Єльський університет і Сполучені Штати, щоб перейти на посади в Університеті Торонто та викладати у Munk School з осені 2025 року. Усе через загострену політичну ситуацію у США.

Про це повідомляє Yale News.

Стенлі пояснив своє рішення покинути університет політичним кліматом у країні. Він вирішив переїхати після реакції Колумбійського університету на тиск з боку адміністрації Трампа.

Після того як закладу погрожували депортувати двох студентів, які протестували, і скасували фінансування досліджень на $400 мільйонів, Колумбійський університет погодився поступитися адміністрації Трампа щодо низки вимог. Зокрема, переглянути політику в контексті протестів і запровадити зовнішній нагляд за відділом вивчення Близького Сходу в школі.

Професора Стенлі турбує те, як інші університети поводяться та реагуватимуть під тиском. Зокрема, Єльський університет не зреагував публічно на ситуацію з Колумбійським університетом. Декан навчального закладу Періклз Льюїс заявив, що зміни в політиці університету щодо свободи слова і протестів не очікуються.

Марсі Шор зазначила, що Munk School вже давно намагалася залучити її та Снайдера — через два роки обмірковувань вони вирішили прийняти пропозицію після виборів 2024 року. Прессекретар Снайдера заявив, що його рішення було зумовлене особистими причинами, зокрема сімейними обставинами, ще до президентських виборів у США, в листопаді минулого року.

Снайдер і Шор спеціалізуються на історії Східної Європи, проводячи паралелі між фашистськими режимами та сучасною політичною ситуацією у США. Стенлі вивчає фашизм і пропаганду. У 2021 році вони спільно читали курс в Єльському університеті під назвою «Масове увʼязнення в Радянському Союзі та Сполучених Штатах».