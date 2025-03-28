Зеленський оголосив про нові призначення у Силах оборони — вони стосуються авіації

Президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові рішення, які, за його словами, мають зміцнити авіаційну складову Сил оборони.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

У міністра оборони України Рустема Умєрова зʼявиться спеціалізований заступник саме з питань бойової авіації — Олександр Козенко, який протягом тривалого часу займався адаптацією винищувачів F-16 та Mirage в Україні.

Будуть ще такі призначення:

генерал-майор Олексій Марченко служитиме заступником начальника Генерального штабу України на авіаційному напрямку;

бригадний генерал Сергій Голубцов — заступником командувача Повітряних сил;

полковник Олександр Дяків – командувачем авіації, заступником командувача Повітряних сил.

«Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів і мотивації всьому авіаційному компоненту Сил оборони», — наголосив Зеленський.