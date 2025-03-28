У Львові викрили схему, як посадовці військової частини дозволяли контрактникам працювати на СТО замість служби

У Львові двом заступникам військової частини й двом командирам рот вручили підозри в перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловіки організували схему, за якою військові могли уникнути виконання своїх службових обов’язків. З липня 2024 по березень 2025 року посадовці дозволили сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. За це бійці мали віддавати керівникам гроші, які вони отримували від держави.

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Правоохоронці провели майже тридцять обшуків, під час яких вилучили мобільні телефони, жорсткі диски, відеореєстратори камер відеоспостереження, понад €20 тисяч, майже $22 тисячі, більш як 13 тисяч злотих та інші речові докази.

Підозрюваних затримали порядком ст. 208 на підставі ст. 615 КПК України. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для фігурантів запобіжних заходів та відсторонення від посад.