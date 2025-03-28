Росіяни запустили по Україні вночі понад 160 дронів

У ніч проти 28 березня росіяни атакували Україну 163 дронами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 89 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни.

Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя.

На Полтавщині під атаку потрапили цивільні обʼєкти у промислових зонах. Через влучання і падіння уламків на шести різних локаціях були пошкоджені складські приміщення, адмінбудівлі та трансформатор одного з підприємств. Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2 500 м².

На Дніпровщині постраждали інфраструктурні обʼєкти та сільськогосподарське підприємство.