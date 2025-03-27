Трамп відкликав кандидатуру депутатки Стефанік на посаду посла США в ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа залишить представницю Республіканської партії Еліз Стефанік у Палаті представників.
Про це повідомляє Axios.
Як пише медіа, це сталося за кілька днів до того, як Сенат нарешті був готовий затвердити її кандидатуру на посаді посла США в Організації Об’єднаних Націй.
Спочатку про зняття кандидатури Стефанік журналістам сказав голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш. Згодом Дональд Трамп підтвердив цю інформацію у своїй соцмережі Truth Social.
«Важливо, щоб ми зберегли кожне республіканське місце в Конгресі. Ми маємо бути обʼєднаними, щоб виконати нашу місію, і Еліз Стефанік була життєво важливою частиною наших зусиль з самого початку. Я попросив Еліз, як одного з моїх найбільших союзників, залишитися в Конгресі», — написав Трамп.
Стефанік місяцями чекала на офіційне висунення її кандидатури: Республіканська партія має невелику перевагу в Палаті представників, що ускладнює ухвалення рішень.
Позачергові вибори у Флориді відбудуться 1 квітня. Як пише Axios, адміністрація Трампа не хоче номінувати депутатку, щоб уникнути зменшення чисельності республіканців напередодні голосування.
- 40-річна Стефанік — конгресвумен з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, коли-небудь обраною до Конгресу.
- Стефанік вважають палкою прихильницею Трампа. Вона була на його боці під час першої спроби імпічменту у 2019 році та підтримувала після поразки на виборах 2020-го, заперечуючи проти визнання перемоги Джо Байдена в Палаті представників і заявляючи про фальсифікації.