Трамп відкликав кандидатуру депутатки Стефанік на посаду посла США в ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа залишить представницю Республіканської партії Еліз Стефанік у Палаті представників.

Про це повідомляє Axios.

Як пише медіа, це сталося за кілька днів до того, як Сенат нарешті був готовий затвердити її кандидатуру на посаді посла США в Організації Об’єднаних Націй.

Спочатку про зняття кандидатури Стефанік журналістам сказав голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джеймс Ріш. Згодом Дональд Трамп підтвердив цю інформацію у своїй соцмережі Truth Social.

«Важливо, щоб ми зберегли кожне республіканське місце в Конгресі. Ми маємо бути обʼєднаними, щоб виконати нашу місію, і Еліз Стефанік була життєво важливою частиною наших зусиль з самого початку. Я попросив Еліз, як одного з моїх найбільших союзників, залишитися в Конгресі», — написав Трамп.

Стефанік місяцями чекала на офіційне висунення її кандидатури: Республіканська партія має невелику перевагу в Палаті представників, що ускладнює ухвалення рішень.

Позачергові вибори у Флориді відбудуться 1 квітня. Як пише Axios, адміністрація Трампа не хоче номінувати депутатку, щоб уникнути зменшення чисельності республіканців напередодні голосування.