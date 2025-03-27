У Молдові затримали лідера партії «Шанс». Вона пов’язана з проросійським бізнесменом

В аеропорту Кишинева у Молдові затримали очільника партії «Шанс» Олексія Лунгу.

Про це повідомляє молдовське медіа NewsMaker.

Коментуючи своє затримання, Лунгу заявив, що на сьогодні він не є субʼєктом кримінального провадження, щодо нього немає жодного рішення судді чи прокурора.

«Це — чергове свавілля, яке чинить нинішня влада! Ми всі розуміємо, і вони розуміють, що у них земля йде з-під ніг, і вони намагаються хоч якось утриматися при владі», — заявив політик.

Представники партії Молдови «Дія і солідарність» назвали слова Олексія Лунгу вигадкою. У Національному центрі боротьби з корупцією (НЦБК) пояснили, що викликали чоловіка, щоб повідомити йому про підозру у незаконному фінансуванні політсил.

Торік поліція розпочала розслідування проти Лунгу за фактом хуліганства: він протестував біля будівлі суду Кишинева, де проходило засідання у справі башкана Гагаузії Євгенії Гуцул. Днями її затримали в аеропорту столиці, посадовиця перебуває в ізоляторі НЦБК.