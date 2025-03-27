Телескоп «Джеймс Вебб» уперше показав полярне сяйво на Нептуні

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» уперше показав яскраві полярні сяйва на Нептуні. У минулому астрономи підозрювали, що на планеті відбувається це явище, але підтвердження досі не було.

Про це пише NASA.

Полярні сяйва виникають, коли частинки, що надходять від Сонця, потрапляють у магнітне поле планети та вражають верхні шари атмосфери. Енергія, яка виділяється під час цих зіткнень, створює впізнаване різнокольорове сяйво.

Астрономи бачили натяки на полярне сяйво на Нептуні 1989 року, коли повз нього пролітав зонд «Вояджер 2». Однак підтвердити та зафіксувати явище на планеті було складно, попри успішні спостереження на Юпітері, Сатурні та Урані.

Побачити сяйво зміг тільки космічний телескоп «Джеймс Вебб». Перші дані телескоп передав на Землю у 2023 році. Тоді учені побачили на зображеннях ключовий маркер полярного сяйва — триводневий катіон. На знімках полярне сяйво на Нептуні виглядає як бірюзові плями.