ППО збила 42 дрони, ще 26 БпЛА-імітаторів не досягли цілей

У ніч проти 27 березня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 86 дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed на півдні, півночі та в центрі країни.

Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Зокрема, на Харківщині постраждали 11 людей, серед яких — 14-річна дівчина.