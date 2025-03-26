Чат-бот Grok Ілона Маска зʼявився у Telegram

Чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, який розробила компанія Ілона Маска xAI, тепер доступний у месенджері Telegram.

Про це повідомили у Grok.

Користувачі з преміум-акаунтом Telegram зможуть користуватися чат-ботом безкоштовно. Йому можна ставити запитання, генерувати з його допомогою текст і просто спілкуватися. Однак на момент публікації новини він не відповідає через перевантаження.

Розширені функції чат-бота доступні тільки в застосунку Grok або в соцмережі X.