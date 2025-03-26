СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Соловйову — він закликав до геноциду українців

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Він популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини російських військових і закликає до геноциду українців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Соловйов входить до медійного пулу лідера РФ Путіна та є одним з головних рупорів Кремля. В ефірах російського телебачення він неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю та заохочував повністю захопити чотири області на півдні й сході України.

СБУ

Схожі наративи він регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «Росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму телеграм-каналі.

Крім того, протягом 2024—2025 років Соловйов неодноразово закликав знищувати цивільну інфраструктуру і цивільних українців, зокрема через повітряні атаки Росії.

Тож тепер в Україні його підозрюють одразу за пʼятьма статтями — геноцид, посягання на територіальну цілісність України, виправдовування збройної агресії РФ, підрив державного ладу та пропаганда війни.

Зараз Соловйов живе в Росії, тож СБУ вживає заходів, аби притягнути його до відповідальності.