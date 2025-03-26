РФ запустила по Україні 117 дронів. Як спрацювала ППО

У ніч проти 26 березня Росія атакувала Україну 117 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 56 ворожих БпЛА,а ще 48 дронів-імітаторів втратила локаційно без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала безпілотники з території тимчасово окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Українська ППО працювала на півдні, півночі, сході та в центрі країни.

Через нічну атаку РФ постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.