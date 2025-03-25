Марсохід Curiosity знайшов найбільші органічні сполуки на Червоній планеті

Марсохід NASA Curiosity знайшов найбільші з досі виявлених на планеті органічні сполуки з 10—12 атомами вуглецю.

Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Головне завдання марсохода Curiosity, що досліджує Марс із 2012 року, — оцінити потенційну населеність Марса зараз і в далекому минулому. Якщо на планеті колись існувало життя, його сліди могли зберегтися в марсіанському ґрунті до наших днів.

Цього разу великі органічні сполуки виявили у зразку ґрунту з кратера Ґейл. Їх вважають похідними жирних кислот, які необхідні для побудови мембран живих організмів на Землі. Їхнє існування свідчить про те, що хімічні реакції на Марсі були достатньо складними для того, щоб на планеті зрештою могло зародитися життя.

Дослідники не стверджують, що знайшли прямі докази існування життя на Марсі. Однак ці органічні сполуки — найкращий показник, що коли-небудь у вчених може зʼявитися шанс це зробити.

Хімічна лабораторія Sample Analysis at Mars (SAM) на борту марсохода Curiosity досліджувала зразки з кратера Ґейл в пошуках амінокислот, які є будівельними блоками білків. Утім, унаслідок експерименту з нагріванням зразків з них виділили не амінокислоти, а довголанцюгові органічні сполуки — алкани. Найбільшими з них виявилися декан (10 атомів вуглецю), ундекан (11 атомів) і додекан (12 атомів) — раніше у зразках їх не виявляли.

За словами вчених, ці довгі органічні молекули за властивостями нагадують жирні кислоти, які на Землі утворюються внаслідок біологічної активності. Відсутність геологічної активності та холодний і посушливий клімат на Марсі дав змогу цим сполукам зберегтися в глинистих породах упродовж 3,7 мільярда років — приблизно в цю саму епоху, зазначають автори дослідження, на Землі виникли перші живі організми.