РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 139 дронами. Ось як відпрацювала ППО

У ніч проти 25 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 139 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 78 російських дронів, ще 34 БпЛА-імітатори не досягли цілей — їх втратили локаційно без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запускали повітряні цілі з території тимчасово окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала на півдні, півночі та в центрі країни.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

На Полтавщині уламки дронів впали на ангар підприємства в Миргородському районі. Двоє його працівників поранені. Рятувальники вже загасили пожежу. У Запорізькому районі через російський обстріл постраждали чоловік і жінка.

На Харківщині росіяни масовано атакували Ізюм ударними безпілотниками — зафіксували удари 14 дронів. Горіла цивільна інфраструктура. Пошкоджені 2 цивільні нежитлові будівлі, майстерня, 2 легковики, 2 вантажні автомобілі та вантажний напівпричеп, контактні лінії залізниці.



На Київщині у двох районах горіли складські приміщення через уламки російських дронів.