Спецслужби Австрії розкрили російську кампанію з дезінформації, спрямовану проти України

Управління державної безпеки та розвідки (DSN) Австрії заявило про розкриття масштабної російської кампанії з дезінформації в країні. Її метою було маніпулювання громадською та політичною думками на шкоду Україні та на користь Росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ Австрії.

Спецслужба дізналась про розвідувальну операцію під час аналізу електронних пристроїв громадянки Болгарії, яку запідозрили у шпигунстві наприкінці 2024 року.

За версією DSN, шпигунський осередок активізувався через кілька тижнів після початку повномасштабної російсько-української війни. Він планував масштабну кампанію з дезінформації в німецькомовних країнах, зосередившись на Австрії.

Безпосередньою метою кампанії було негативно вплинути на громадську думку щодо України та президента Володимира Зеленського, а також сформувати проросійські настрої.

Учасники кампанії поширювали дезінформацію в інтернеті, а також розклеювали листівки і малювали графіті. Ці «акції» мали створити враження, що їхніми авторами є проукраїнські активісти, йдеться в повідомленні DSN.

У спецслужбі заявили, що аналіз вилучених у підозрюваної пристроїв і знайдених там листувань показав детальне планування дій контрольованого Росією осередку. За попередніми даними, підозрювана була контактною особою розвідки. Вона зізналася, що працювала на осередок із 2022 року.