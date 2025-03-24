Суд відправив за ґрати 10 бойовиків, які воювали проти України

В Україні десять бойовиків, які воювали проти України, отримали по 15 років вʼязниці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У серпні та грудні 2024 року українські захисники взяли бойовиків у полон під час боїв на Покровському, Сіверському та Новопавлівському напрямках.

Засуджені — мешканці тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, які добровільно приєдналися до російської армії. Троє з них — мешканці Донеччини, які у складі 91 стрілецького полку РФ брали участь у захопленні лівобережжя Херсонщини. Там вони облаштовували вогневі позиції та евакуйовували з поля бою поранених російських військових.

Згодом ці ж бойовики штурмували селища Микільське та Новоукраїнку, а під час запеклого бою під Кураховим потрапили у полон.

Ще один засуджений — мешканець Горлівки, який на посаді стрільця у 132 мотострілецькій бригаді Росії обстрілював позиції ЗСУ поблизу селищ Зайцеве та Дачне. Інший бойовик входив до 88 полку Збройних сил РФ і брав участь у «м’ясних» штурмах біля Покровська, де згодом потрапив у полон як єдиний вцілілий.

Крім того, вироки отримали ще чотири бойовики, які намагалися атакувати позиції українських військ поблизу селищ Зеленівка та Костянтинопіль. Ще один засуджений входив до складу 123 мотострілецької бригади Росії та обстрілював з реактивної системи залпового вогню «Град» позиції української армії в районі Берестового.

Суд визнав їх винними у державній зраді та колабораціонізмі.