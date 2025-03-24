Вночі росіяни атакували Україну 99 дронами

У ніч проти 24 березня Росія била по Україні 99 ударними безпілотниками типу Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 дронів на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через російську атаку постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.