NBC News: Союзники Трампа намагаються обмежити виступи Маска в медіа

Союзники Трампа тиснуть на Білий дім, аби обмежити спілкування мільярдера Ілона Маска з медіа.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Після свого обрання Дональд Трамп заявив, що ініціатива зі скорочення бюджетних витрат не зачепить соціальне забезпечення. Однак Ілон Маск, який займається скороченням урядових витрат, неодноразово під час спілкування з медіа критикував програму соцвиплат.

Наприклад, в інтервʼю з Джо Роганом наприкінці лютого назвав соціальне забезпечення «найбільшою схемою Понці (фінансовою пірамідою) всіх часів».

А через кілька тижнів мільярдер в інтерв’ю ведучому Fox Business Ларрі Кудлоу назвав соціальні виплати марнотратними або шахрайськими й що цю програму «важливо ліквідувати».

Республіканці бачать у цих інтервʼю Маска загрозу партії на проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться вже у 2026 році. На їхню думку, старші люди «можуть занадто хвилюватись» через його висловлювання.

Зокрема, програма пенсійного забезпечення та інвалідності вже постраждала від спроб Маска скоротити штат, оскільки DOGE закриває деякі офіси соціального страхування та обмежує телефонні послуги.

Представник Білого дому, коментуючи заяви мільярдера, сказав, що особиста думка Маска щодо соціального забезпечення не впливає на політику Трампа.

Окрім представників Республіканської партії, до критики Маска та прохань щодо обмеження його публічних виступів долучились інвестори з Волл-стріт.