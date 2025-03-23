Україна звільнила село Надія на Луганщині

Українські військові Третього армійського корпусу повернули контроль над селом Надія, розташованим на кордоні Харківської та Луганської областей.

Про це повідомила пресслужба підрозділу.

Загалом від росіян зачистили 3 км². Взяття Надії вартувало росіянам двох місяців зусиль і двох знищених механізованих полків 20 армії РФ — 752-го та 254-го.

Село Надія на картах.

Від початку повномасштабного вторгнення саме Луганська область має найбільшу кількість території, яку окупували росіяни. У липні 2024 року голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що російські війська окупували 95% області.