Росіяни масовано атакували Україну ударними дронами. Наслідки атаки

У ніч на 23 березня російські війська масовано атакували Україну дронами. Протиповітряна оборона збила 97 російських безпілотників із 147, ще 25 були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Цієї ночі росіяни застосували більшу кількість саме ударних дронів — щонайменше 122 одиниці. Дронів-імітаторів, відповідно, було 25. Цілі збивали на півдні, півночі, заході та в центрі України.

Через атаку постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.