Росіяни обстріляли Покровськ і вбили двох цивільних. Розпочато розслідування

Військові російської армії вдень 22 березня обстріляли Покровськ. Загинули чоловік і жінка.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

На вулиці одного з житлових кварталів убили 41-річного чоловіка. Також постраждала 66-річна жінка, яка перебувала біля будинку. Її поранення виявилися несумісними з життям — потерпіла померла під час евакуації з місця події.

Правоохоронці встановлюють тип зброї, яку окупанти використали для атаки на місто. За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.