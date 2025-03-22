Медіа: Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні

Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі запитували, чи можливий і чи бажаний такий крок з погляду Європи.

Про це повідомляє газета WELT AM SONNTAG з посиланням на дипломатичні кола ЄС, обізнані із цим питанням.

У дипломатичних колах Брюсселю заявили, що включення Китаю до «коаліції охочих» може потенційно сприяти тому, що Росія перегляне своє ставлення до миротворчих військ в Україні. Однак ця ситуація залишається «делікатною».

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає. Як і тих даних, на яких умовах це розглядає Китай.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

У лютому 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни РФ проти України. Саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза». Пекін неодноразово закликав сторони до переговорів.

У квітні 2024 року США попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвідки, а також мікроелектроніку та обладнання для танків.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з Росією досягла рекордно високого рівня вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.