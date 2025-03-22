Спецпредставник Трампа на Близькому сході: Зеленський «фактично визнав», що України не буде в НАТО

Членство України в НАТО несумісне з майбутньою мирною угодою з Росією, але питання захисту відкрите. А Україна нібито «фактично погодилася» з тим, що вступу до Альянсу не буде.

Про це заявив спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, який також бере участь у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону — колишньому ведучому Fox News, антивакцинатору, симпатику Дональда Трампа і Володимира Путіна.

«Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський — а в нього є права рука, Єрмак — я вважаю, що вони вже значною мірою визнали те, що Україна не стане членом НАТО», — сказав Віткофф.

Водночас за його словами, інші безпекові гарантії для України, зокрема у форматі, подібному до п’ятої статті НАТО, — це тема для дискусій.

«Багато було розмов про те, чи може Україна все ж отримати так званий захист за статтею 5, який мають усі країни НАТО. Мовляв, чи може Україна отримати якусь форму такого захисту — чи то від США, чи від європейських держав — навіть без повноправного членства в Альянсі. І я думаю, що це — питання для обговорення. Але загалом вже визнано: якщо має бути мирна угода між Україною і Росією, то Україна не повинна бути членом НАТО. Мені здається, це вже прийнято як факт», — заявив Віткофф.

Україна в НАТО

У січні президент Володимир Зеленський заявив, що проти вступу України до НАТО були США, Німеччина, Угорщина та Словаччина. До цього, у жовтні 2024 року Politico писало, що проти України в НАТО виступають сім країн, серед яких США, Німеччина, Словаччина й Угорщина. Однак українське членство також не підтримують Бельгія, Словенія та Іспанія

12 лютого Міністр оборони США Піт Гегсет заявив: він переконаний, що Вашингтон «відданий суверенній Україні», однак членство держави в Альянсі не є реалістичним сценарієм.

«Я згоден з цим. Я не думаю, що це практично», — сказав президент США Дональд Трамп того ж дня.

У березні премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію пʼятої статті статуту НАТО на Україну без надання їй повноправного членства в Альянсі. Вона вважає це більш стійкою гарантією безпеки для України, ніж відправка європейських миротворців.