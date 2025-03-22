Ввечері 21 березня РФ атакувала Запоріжжя — є поранені й загиблі (оновлено)

Пізно ввечері 21 березня РФ атакувала Запоріжжя дронами. Станом на ранок 22 березня пошуково-рятувальні роботи закінчили — загинули двоє людей, ще 13 громадян отримали поранення. Оновлено 0 9:15. Кількість загиблих зросла до трьох. У лікарні померла 38-річна жінка, яка дістала надважких поранень через нічну атаку росіян. Медики понад 10 годин боролися за її життя.

За даними очільника Запорізької ОВА, через ворожу атаку загинули двоє людей, ще 13 — отримали поранення. Інформація збігається з повідомленням Нацполіції.

Водночас у ДСНС інша інформація: там повідомляють про трьох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У Міністерстві внутрішніх справ наводять таку ж кількість загиблих.

Оновлено о 8:36. У МВС видалили повідомлення, де йшлося про трьох загиблих. Згодом зʼявився допис з оновленою інформацією про двох жертв і 13 поранених людей. У ДСНС також уточнили і повідомили таку саму інформацію. Відомо, що одна жінка у важкому стані, а ще шестеро людей у стані середньої важкості.

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Крім цього, вибухова хвиля пошкодила житлові забудови, громадські будівлі та транспортні засоби. Один житловий будинок зруйновано, ще два — пошкоджено частково. Рятувальники доправили до карети швидкої 17-річну дівчинку для реанімації, але вона померла від травм, несумісних із життям.

З-під завалів врятували чоловіка, надзвичайники звільнили йому дихальні шляхи та передали лікарям. Пізніше з-під завалів деблокували тіло людини без ознак життя.

Ще за кількома адресами рятувальники ліквідували пожежу в господарчій споруді, двох дачних будинках, будівлі дитсадку та квартирі в багатоповерховому будинку.

Психологи ДСНС надали допомогу 22 громадянам. Загалом наслідки атаки ліквідовували 72 рятувальники та 18 одиниць техніки ДСНС. Зараз на місці розгорнули пункт прийому заяв і повідомлень постраждалих від обстрілу. Також про пошкодження майна можна повідомити в територіальних підрозділах поліції або на спецлінію 102.