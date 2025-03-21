Трамп анонсував новий американський винищувач шостого покоління F-47

Президент США Дональд Трамп анонсував початок розробки винищувача нового покоління F-47.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

«За моєю вказівкою ВПС Сполучених Штатів просуваються вперед у створенні першого у світі винищувача шостого покоління. Ніщо у світі навіть не наближене до нього, і він буде відомий як F-47», — сказав Трамп.

За його словами, експериментальна версія F-47 літає вже майже пʼять років. Розробку винищувача F-47 очолить компанія Boeing.

«Після ретельного і всебічного конкурсу між провідними аерокосмічними компаніями Америки ВПС віддадуть контракт на створення платформи повітряного панування наступного покоління компанії Boeing», — оголосив Трамп.

Трамп додав, що цей літак буде «найдосконалішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком, коли-небудь створеним».

Як пише The Aviationist, єдиним конкурентом Boeing за цей контракт була компанія Lockheed Martin, яка раніше розробила літаки F-22 та F-35. Очікується, що вартість нових винищувачів буде близько $300 мільйонів за літак.

Пентагон укладе контракт з Boeing за програмою Next Generation Air Dominance, інвестувавши в розробку та виробництво літака понад $20 мільярдів.

Програма NGAD покликана замінити парк винищувачів F-22 Raptor на пілотований літак, створений для ведення бойових дій у тісній взаємодії з безпілотниками.

Наразі конструкція і технічні параметри нового винищувача залишаються таємницею.