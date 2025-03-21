Німеччина конфіскувала судно тіньового флоту РФ разом з нафтою на €40 мільйонів — хоче показати Росії серйозність санкцій

Німецька митниця конфіскувала танкер російського тіньового флоту Eventin разом із вантажем — приблизно 100 тисяч тонн сирої нафти вартістю майже €40 мільйонів. Тепер це власність Німеччини.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Митники затримали танкер Eventin, який ходив під панамським прапором і перевозив нафту з порту Усть-Луга в Єгипет через Балтійське море. Через несправність двигуна судно почало дрейфувати біля узбережжя острова Рюген. Його відбуксирували у води поблизу міста Засніц 10 січня через загрозу розливу нафти, після чого за ним постійно спостерігали берегова охорона та федеральна поліція. Наприкінці лютого танкер внесли до санкційного списку ЄС.

Влада Німеччини вирішила конфіскувати судно, щоб продемонструвати Росії, що країна серйозно ставиться до спроб обійти санкції та не збирається пасивно спостерігати за транзитом російської нафти через Балтійське море.

Зараз у Німеччині вирішують, як безпечно викачати нафту з резервуарів Eventin і що робити з самим танкером. Уряд землі Мекленбург-Передня Померанія прагне якнайшвидше позбутися судна — бояться негативного впливу на навколишнє середовище і туризм.