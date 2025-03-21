Суд продовжив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК і вкотре зменшив заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Її підозрюють у незаконному збагаченні.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
Вона залишиться під арештом ще щонайменше 60 днів, тобто до 18 травня 2025 року включно.
Крім того, Крупі зменшили суму застави — з 260 мільйонів гривень до 230 мільйонів. У разі внесення застави вона зможе вийти із СІЗО, але буде зобовʼязана прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду, а також не покидати Хмельницький та здати закордонний паспорт.
- 4 жовтня 2024 року правоохоронці провели обшуки в кабінеті та за місцем проживання Тетяни Крупи — і знайшли мільйони доларів готівкою, а ще незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках. Правоохоронці стверджують, що викрили Крупу та її сина — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні.
- Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.