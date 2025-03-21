РФ запустила по Україні понад 200 дронів. Ось як спрацювала ППО

У ніч проти 21 березня РФ атакувала Україну 214 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 144 дронів, ще 81 не досягнув цілі — їх локаційно втратили без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запускали дрони з території тимчасового окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала на півдні, півночі та в центрі країни.



Через атаку росіян у ніч проти 21 березня постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.



В Одесі постраждали три підлітки — вони отримали необхідну медичну допомогу. Через ворожу атаку на передмістя Одеси спалахнули масштабні пожежі в торговому центрі, магазинах, багатоповерхівці. Також пошкоджені автівки.



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Наслідки ліквідовували понад 70 рятувальників з 22 одиницями пожежної техніки, а також 5 добровольців з однією одиницею техніки.



На Сумщині атака пошкодила 13 приватних і 11 дачних будинків, 3 господарчих будівлі, 12 автомобілів і 2 трактори.



На Хмельниччині пошкоджено складське приміщення одного з підприємств області. Виникла пожежа — її ліквідували. Над регіоном збили шість дронів.



На Київщині через атаку російських дронів пошкоджені будинки, авто та господарські споруди.