Програму безоплатного харчування планують розширити на учнів 5—6 класів

Міністерство освіти і науки планує розширити дію програми безкоштовного харчування у школах на нові категорії учнів.

Про це повідомила пресслужба МОН.

Зокрема, з вересня 2025 року не тільки початкова школа, але й усі учні 5—11 класів у прифронтових і прикордонних областях отримуватимуть безоплатне харчування.

З вересня 2026 року планується, що програма пошириться на 5—6 класи в усіх регіонах України. У наступні роки програма поступово розшириться на інші класи по всій країні.

У рамках програми також планується:

оновити шкільні їдальні;

модернізувати харчоблоки — закупити нове обладнання для приготування здорових страв;

створити навчальні програми та кулінарні хаби, де кухарі зможуть підвищувати кваліфікацію;

створити ефективну мотиваційну модель для залучення фахівців до роботи у сфері шкільного харчування;

посилити контроль за якістю їжі — впровадити нові стандарти безпеки та харчових продуктів.

Реформа шкільного харчування триває з 2020 року. Наразі вже повністю оновлено шкільне меню, здійснюється модернізація харчоблоків — протягом 2025 року їх буде оновлено 210, створено курси підвищення кваліфікацій для кухарів, поширюється культура здорового харчування.