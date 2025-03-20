Фінляндія восьмий рік поспіль стає найщасливішою країною світу

Фінляндію восьмий рік поспіль визнають найщасливішою країною світу. Тим часом Україна в рейтингу щастя опинилася на 111-му місці зі 147 — опустилася на шість пунктів, як порівняти з попереднім роком.

Про це йдеться в щорічному звіті World Happiness Report.

Уперше в десятку найщасливіших країн увійшли латиноамериканські Коста-Ріка та Мексика. Експерти кажуть, що міцні сімейні звʼязки зіграли важливу роль у підвищенні позицій Коста-Ріки та Мексики. Ось ця десятка:

Фінляндія;

Данія;

Ісландія;

Швеція;

Нідерланди;

Коста-Ріка;

Норвегія;

Ізраїль;

Люксембург;

Мексика.

На останньому місці майже традиційно залишається Афганістан — 147-ме місце.

У звіті про щастя за 2025 рік зазначено, що у США та частині Європи люди стали менш щасливими та менше довіряють одне одному, це повʼязано з політичним розколом. Водночас спільні трапези з іншими покращують самопочуття людей у різних країнах. А найщасливіші родини — ті, які складаються з 4—5 людей, особливо в Мексиці та Європі.

Дослідження також показало, що незнайомці добріші, ніж ми думаємо. Дослідники спеціально «губили» гаманці, щоб перевірити, скільки з них повернуть. Їх повертали вдвічі частіше, ніж очікували люди.

Однак у світі прогресує тенденція до зростання самотності — вона найбільш помітна серед молоді. У 2023 році 19% молодих людей зізналися, що не мають нікого, хто б їх підтримав, і це на 39% більше, ніж було у 2006 році. Але вони часто не помічають, наскільки добрими можуть бути інші. Наприклад, після дослідження у Стенфордському університеті студенти стали щасливішими, коли дізналися, що їхні однолітки насправді готові допомагати.