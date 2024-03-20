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Фінляндія усьоме стала найщасливішою країною світу

Автор:
Ліза Бровко
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Щорічний звіт World Happiness Report засвідчив, що сьомий рік поспіль Фінляндія здобуває собі звання найщасливішої країни світу.

Тим часом північні сусіди Фінляндії — Швеція, Данія та Ісландія — теж зберігають свої місця в першій десятці. Водночас США та Німеччина вперше зникли з двадцятки найщасливіших. Їхні місця (12 і 13) зайняли Коста-Рика та Кувейт.

Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.

Ось 20 найщасливіших країн світу за 2024 рік:

  • Фінляндія
  • Данія
  • Ісландія
  • Швеція
  • Ізраїль
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Люксембург
  • Швейцарія
  • Австралія
  • Нова Зеландія
  • Коста-Рика
  • Кувейт
  • Австрія
  • Канада
  • Бельгія
  • Ірландія
  • Чехія
  • Литва
  • Велика Британія

Україна опинилася на 105 місці, тоді як минулоріч була на 92 місці.

На останньому місці майже традиційно залишається Афганістан (143 місце).

  • Щорічну доповідь про щастя з 2012 року готує підрозділ ООН з пошуку рішень сталого розвитку у світі.