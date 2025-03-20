Віцепрезидентка Єврокомісії відкинула ідею про спецпредставника ЄС на переговорах про мир в Україні

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас відхилила ідею про призначення спеціального представника, який представлятиме блок на переговорах про мир в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

На закритій зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі Кая Каллас сказала, що налагодження відносин з Києвом входить до її компетенції, а висування нової фігури не буде корисним.

Ідею представити спеціального представника ЄС і переговорну групу, щоб посилити європейський вплив на мирних переговорах, висунув президент Фінляндії Александр Стубб. Його підтримав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Такі пропозиції прозвучали в лютому, після того як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає переговори про завершення війни без участі європейців. Те саме сказав спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. За його словами, Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ і Україною, але її інтереси врахують.