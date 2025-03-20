На Тернопільщині росіяни намагались завербувати шестикласника для диверсій — він здав їх поліції

Російські агенти намагались завербувати школяра з Тернопільської області для організації диверсій. Хлопець звернувся до поліції.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
До інспектора сектора освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що йому написав у Телеграм невідомий контакт і запропонував підзаробити, підпалюючи обʼєкти критичної інфраструктури та правоохоронні будівлі.
Підлітку надіслали відео, у якому демонструвалися способи заробітку, і посилання на телеграм-канал для реєстрації.
Шестикласник повідомив про це офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем і подякували за його позицію.
- Останніми місяцями по всій Україні регулярно стаються диверсії, які на замовлення російських спецслужб скоюють неповнолітні. Один з останніх випадків — вибухи в Івано-Франківську 11 березня, де російські агенти підірвали вибухівку разом з двома неповнолітніми, яких завербували. Один підліток загинув, інший у лікарні з важкими пораненнями.