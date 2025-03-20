У Туреччині спалахнули протести через арешт мера Стамбулу — він опозиційний до влади

Тисячі людей вийшли на вулиці Стамбулу 19 березня після арешту мера міста Екрема Імамоглу. Його вважають головним політичним конкурентом президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Про це повідомляє Euronews.

Уряд країни заздалегідь перекрив дороги й увів чотириденну заборону на проведення демонстрацій. Попри це натовпи зібралися біля штаб-квартир поліції, Республіканської народної партії, до якої належить затриманий мер, а також будівлі міської ради. Серед мітингувальників є студенти.

Як пише BBC, громадськість проявляє «гнів, якого не було багато років». Медіа повідомляє про сутички між мітингувальниками й поліцією. Відео демонструють, що правоохоронці застосували проти людей перцевий спрей.

Стоячи на морозі, натовп скандував: «Ердоган диктатор!», «Уряд у відставку!» «Імамоглу, ти не сам!» Очікуються нові хвилі протестів по всій країні, оскільки лідери опозиції закликають мешканців Туреччини до спротиву.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше прокоментувала арешт Екрема Імамоглу — вона закликала Анкару дотримуватися демократії.

«Туреччина має підтримувати демократичні цінності, особливо права виборних посадовців. Ми хочемо, щоб Туреччина залишалася привʼязаною до Європи, але це вимагає відданості демократичним нормам і практикам», — заявила фон дер Ляєн.

Водночас міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч заперечив звинувачення опозиції у переслідуванні Імамоглу за інакомислення.

«Повʼязувати розслідування і справи, ініційовані судовою владою, з нашим президентом — це, в кращому випадку, самовпевнено і недоречно. Розподіл влади між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади є вкрай важливим для нашої країни», — сказав він.