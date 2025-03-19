Меру Ірпеня Маркушину продовжили цілодобовий домашній арешт

Суд продовжив запобіжний захід для міського голови Ірпеня Олександра Маркушина — він пробуде під цілодобовим домашнім арештом до 23 квітня.

Про це передає «Суспільне» із зали суду.

На засіданні Олександр Маркушин назвав рішення суду заангажованим і додав, що оскаржуватиме його.

Суд розгляне, чи продовжувати, чи скасувати відсторонення його від посади, 20 березня.

На початку лютого Київський апеляційний суд частково задовільнив апеляцію про зміну запобіжного заходу Маркушину. Тоді його випустили з-під варти і відправили під цілодобовий домашній арешт.

За версією слідства, 24—30 серпня 2022 року Маркушин поїхав в Італію не по допомогу військовим, а щоб побачити свого, на той момент дворічного, сина Марка.

«Я виїхав за кордон на кілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція розглядала цю справу два місяці та нічого не знайшла, а в ДБР «намалювали» підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів», — сказав Маркушин на судовому засіданні 24 січня.

Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент Маркушин не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

«Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно», — зазначав Маркушин.

За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном.