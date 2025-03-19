У Євросоюзі Apple зобовʼязали покращити сумісність iPhone з пристроями інших виробників

Європейська комісія доручає Apple покращити сумісність iPhone зі сторонніми пристроями, такими як розумні годинники та навушники, виробленими іншими компаніями.

ЄК ухвалила відповідні рішення, які підкріплені Законом про цифрові ринки. Він регулює діяльність техногігантів.

Перше рішення зобовʼязує Apple надати іншим розробникам застосунків і виробникам пристроїв більш широкий доступ до ключових функцій iPhone. Це полегшить підключення сторонніх гаджетів, передачу даних, відображення сповіщень тощо.

Друге рішення вимагає від Apple бути більш прозорою щодо сумісності своїх пристроїв із сервісами інших компаній. Apple має надати розробникам технічну документацію про те, як зробити їхні сервіси сумісними з iPhone та iPad, а також створити зрозумілий і прогнозований графік розгляду запитів на інтеграцію.

Це перший випадок, коли Єврокомісія встановлює конкретні вимоги для цифрових платформ у межах нового закону. Однак Apple ще може оскаржити ці рішення в суді.

«Ми просто виконуємо закон і створюємо чіткі правила як для Apple, так і для розробників», — наголосила віцепрезидентка Єврокомісії Тереса Рібера.

І додала, що відкритість екосистеми Apple дозволить споживачам мати розширений вибір серед нових технологічних пристроїв.