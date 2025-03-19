«Київстар» придбав Uklon за $155 мільйонів

Мобільний оператор «Київстар» придбав групу «Уклон» (Uklon), яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки.
Про це йдеться у пресрелізі материнської компанії VEON.
Після закриття угоди «Київстар» придбає 97% акцій Uklon за загальну суму $155,2 мільйона. Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді.
«Ми з нетерпінням чекаємо на розширення можливостей Uklon за межі України та Узбекистану за підтримки наших цифрових операторів у Казахстані, Пакистані та Бангладеш», — сказав Каан Терзіоглу, гендиректор VEON Group і голова наглядової ради «Київстару».
- Uklon працює у 27 містах України й об’єднує понад 100 тисяч водіїв-партнерів на своїй платформі. У 2023 році сервіс почав займатися доставкою та розширив свою діяльність на Узбекистан. У 2024 році компанія організувала понад 100 мільйонів поїздок і більше ніж 3 мільйони доставок.