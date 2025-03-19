В Україну екстрадували забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон.

Про це повідомили Нацполіція та Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах зазначили, що мова про Анатолія Войцеховського.

Підозрюваного затримали на території Іспанії, а 18 березня 2025 року у міжнародному пункті пропуску «Краківець — Корчова» видали українським правоохоронцям.

Наразі його відправили під варту з альтернативою застави 20 мільйонів гривень.

Справа з «будинками Войцеховського»

Анатолій Войцеховський — власник декількох будівельних компаній. 15 липня 2016 року його затримали, звинувативши в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 млн грн і у створенні злочинної групи для самовільного зайняття земельної ділянки.

Пізніше суд заарештував Войцеховського і встановив заставу в розмірі 14 млн грн. За даними прокуратури, Войцеховський в 2004—2013 роках придбав частки у статутних капіталах 12 підприємств. Через них він самовільно захопив земельні ділянки під будівництво 40 обʼєктів, що ведеться без дозвільних документів.

Правоохоронці розслідували понад сотню епізодів злочинів, повʼязаних з аферами Войцеховського. На його майно вартістю в 200 мільйонів гривень наклали арешт, 12 обвинувальних актів скерували до суду.

Найбільшим з реалізованих проєктів Войцеховського є ЖК «Мегасіті». У 2013 році архітектурно-будівельна інспекція скасувала свої ж сертифікати на будівництво, тому два будинки не були офіційно введені в експлуатацію. У результаті мешканці не мають прямих договорів із постачальником електроенергії.

Більшість будинків, побудованих фірмами Воцеховського, так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а отже мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням і сплачують за це за більшими, промисловими тарифами. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.