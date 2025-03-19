У США затримали сенатора, який пропонував визнавати критиків Трампа психічно хворими. Його підозрюють у схилянні підлітка до проституції

Сенатора-республіканця від Міннесоти Джастіна Ейхорна затримали за звинуваченням у схилянні неповнолітньої до проституції.

Про це пише місцева поліція.

Ейхорна затримали 17 березня після того, як він, на його думку, переписувався з 17-річною дівчиною, а потім запропонував зустрітись. Насправді листування з сенатором вів детектив.

«Якщо ви, будучи 40-річним чоловіком, приїжджаєте в район помаранчевих комбінезонів, щоб мати секс із чиєюсь дитиною, то можете бути певні, що ми вас посадимо», — заявив представник місцевої поліції Букер Годжес.

Республіканці Сенату Міннесоти закликала Ейхорна піти у відставку, назвавши повідомлення про його затримання «шокуючим».

Ейхорн є одним з пʼяти авторів законопроєкту, представленого на цьому тижні, який класифікує «синдром помішаності на Трампі» як психічне захворювання. Цей зневажливий термін часто використовується прихильниками Трампа, щоб стверджувати, що ліберали одержимі Трампом настільки, що є психічно хворими.

Законопроєкт визначає синдром як «гострий напад параної у нормальних людей, який є реакцією на політику та президентство президента Дональда Трампа». Так звані симптоми можуть включати «викликану Трампом загальну істерію, яка призводить до нездатності розрізняти законні політичні розбіжності та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Трампа».

Ознаками синдрому, згідно з документом, можуть бути «інтенсивна ворожість» до Трампа або «відкриті акти агресії і насильства проти будь-кого, хто підтримує президента Дональда Трампа або будь-що, що символізує Трампа».