«Закликав до знищення українців». Російському пропагандисту Корчевнікову оголосили підозру

Служба безпеки України оголосила про підозру російському пропагандисту Борису Корчевнікову, який закликав до знищення українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Корчевніков свого часу став відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «СПАС». Ця платформа — один із рупорів Кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора.

Крім того, фігурант за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах РФ, зокрема «Росія-1».

СБУ задокументувала, що в численних ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та воєнні злочини росіян. Також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення українців.

Окрім виступів з московських телестудій пропагандист протягом 2022—2023 років неодноразово їздив до тимчасово окупованих районів України, де виступає на підтримку Путіна та збройної агресії РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили Корчевнікову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Оскільки він переховується в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.