У США розсекретили документи про вбивство президента Джона Кеннеді

У США розсекретили документи про вбивство 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це повідомили в Національному управлінні архівів і документації США.

Пакет документів про вбивство Кеннеді — це близько 80 тисяч сторінок засекречених записів, які тепер публікують без редагування. Для того, щоб їх проаналізувати, знадобиться час, каже автор книги «Півстоліття Кеннеді» і викладач Ларрі Сабато.

Однак малоймовірно, що в оприлюднених файлах є «інформаційна бомба», зазначає CNN. З того, що проаналізувало джерело видання, немає нічого, що могло б змінити чинний висновок про вбивство Кеннеді — що відповідальність за його смерть несе стрілець-одинак Лі Харві Освальд.

Багато файлів, пов’язаних із вбивством Джона Кеннеді, вже були розкриті, зокрема за попередньої Адміністрації президента США Джо Байдена. Однак багато документів, опублікованих 18 березня, раніше редагувалися.

Крім цього, розсекретили й документи про вбивство брата Джона Кеннеді Роберта і вбивство лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга — молодшого. Більшість записів, повʼязаних із цими справами, уже публікували раніше. Однак деякі документи Центральне розвідувальне управління США, Пентагон і Держдепартамент публікувати відмовлялися через міркування секретності та необхідність захисту конфіденційних джерел, які все ще живі або можуть бути живими.

Під час кампанії з обрання на другий президентський термін Дональд Трамп неодноразово говорив, що опублікує всі документи з убивств двох Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга, якщо йому вдасться повернутися в Білий дім. Фактично, він виконав цю передвиборчу обіцянку.

Убивство Джона Кеннеді

Джона Кеннеді, 35-го президента США, вбили 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. Його смертельно поранили пострілом під час руху в президентському кортежі. Куля влучила в шию і голову Кеннеді, коли він їхав у відкритому автомобілі разом із дружиною Жаклін, губернатором Техасу Джоном Конналлі та його дружиною.

За офіційною версією, стрілець Лі Харві Освальд відкрив вогонь із шостого поверху будівлі Техаського шкільного книжкового сховища. Освальда заарештували того ж дня, але через два дні його вбив житель Далласу Джек Рубі, що ускладнило слідство. У справі залишається багато білих плям.

Убивство Мартіна Лютера Кінга — молодшого

Мартін Лютер Кінг — молодший, видатний борець за права людини, був убитий 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. Його застрелили на балконі готелю «Лоррейн», де він перебував під час кампанії на підтримку страйкуючих робітників-санітарів.

Снайперська куля влучила в голову — він помер у лікарні. Офіційно вбивцею вважають Джеймса Ерла Рея, який визнав себе винним, але згодом намагався відмовитися від зізнання, заявляючи, що його підставили. Смерть Кінга спричинила масові протести та заворушення по всіх Сполучених Штатах.

Убивство сенатора Роберта Кеннеді

У сенатора Роберта Кеннеді, брата Джона Кеннеді, вистрелили 5 червня 1968 року в Лос-Анджелесі. Він помер наступного дня. Це сталося одразу після перемоги на праймеріз у Каліфорнії в рамках кампанії за президентство.

Після промови в готелі «Амбасадор» Кеннеді проходив через кухню, коли його застрелив, як свідчить офіційна версія, палестинець Сірхан Сірхан. Сірхана засудили до довічного увʼязнення. У цій справі, як і в двох попередніх, залишається багато неточностей.