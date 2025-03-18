Рахункова палата України перевірила використання допомоги від США на $30 мільярдів. Які результати

Рахункова палата України провела аудит використання бюджетної підтримки США, наданої Україні протягом 2022—2024 років. Перевірка встановила, що гроші використовувалися ефективно та відповідно до визначених цілей.

Про це йдеться на сайті Рахункової палати.

Загальна сума прямої бюджетної підтримки уряду США за цей період перевищує $30 мільярдів. Основні кошти реалізували через кілька ключових угод, зокрема:

проєкт PEACE in Ukraine , який забезпечив фінансування на $27,05 мільярда, з яких $12,7 мільярда спрямували на стабільність виплат Пенсійного фонду України;

, який забезпечив фінансування на $27,05 мільярда, з яких $12,7 мільярда спрямували на стабільність виплат Пенсійного фонду України; додаткову угоду до програми розвитку, що передбачала $1,7 мільярда допомоги;

грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва на $1,1 мільярда.

Аудит показав, що Пенсійний фонд України зміг стабільно платити пенсії понад 10 мільйонам пенсіонерів, зокрема й завдяки залученню позик і грантів за проєктом PEACE in Ukraine, основним донором якого були США.​ Зазначені кошти, а саме $12,7 мільярда, були використані за призначенням. Водночас Рахункова палата рекомендувала Пенсійному фонду продовжити вдосконалювати свої внутрішні робочі процеси.

Аудит ефективності бюджетної підтримки США підтвердив, що кошти були спрямовані на фінансування програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Водночас Рахункова палата надала рекомендації посилити внутрішній контроль Національної служби здоровʼя України, щоб запобігти окремим переплатам у майбутньому.

Перевірка фінансової звітності гранту Цільового фонду підтвердила її достовірність. Порушень законодавства щодо надходження та обліку коштів гранту не виявили.

«Завдяки проведеним аудитам Рахункова палата підтвердила, що фінансова підтримка США використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей, сприяючи забезпеченню фінансової стабільності країни в умовах воєнного стану», — підсумували в Рахунковій палаті.

Рахункова палата також прозвітувала про виконання своїх рекомендацій за результатами аудиту. Зокрема, у 2024 році до бюджету повернули 14,6 мільйона гривень, переплачених за пакетом медичних послуг коштів. Також підрозділ внутрішнього аудиту НСЗУ виявив переплату на 46,8 мільйона гривень, з яких станом на 5 березня 2025 року відшкодовано вже 4,3 мільйона.

Міністерство економіки також України верифікувало людей, які неправомірно отримали допомогу через програму «єПідтримка». Відшкодовано 122,7 мільйона гривень від 19 тисяч людей.