Bloomberg: Росія вимагає перестати постачати зброю Україні — інакше не буде перемирʼя

Лідер РФ Володимир Путін назвав припинення поставок зброї Україні необхідною умовою, щоб підписати 30-денне перемирʼя.

Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого європейського посадовця і трьох людей у Москві, знайомих з позицією Росії.

Таку вимогу Путін висунув під час переговорів зі спецпосланцем президента США на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

За словами співрозмовників Bloomberg, Росія прагне припинення всіє допомоги Україні, однак її мінімальна мета полягає в тому, щоб це припинення торкнулося хоча б допомоги США.

Європа вкрай проти такої умови. Якщо припинити постачати Україні зброю, то за час перемирʼя Росія встигне переозброїтись, — а Україна цього зробити не зможе.

Мова йде про тимчасове припинення поставок, сказало Bloomberg джерело в Росії. За його словами, під час укладення мирної угоди Україна погодиться на обмеження військового потенціалу, після чого поставки зброї відновлять.

Витік, що потрапив до журналістів Bloomberg, відповідає одній з умов, які Путін публічно озвучив під час пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 13 березня. Тоді він перелічив «нюанси», що заважають укласти перемирʼя. Зокрема він говорив:

«Значить, ці 30 діб будуть як використовуватися? Для того щоб на Україні продовжилася примусова мобілізація? Для того щоб туди постачали зброю? Для того щоб мобілізовані знову підрозділи пройшли підготовку?»

Більш детальне перемирʼя, найімовірніше, обговорять уже 18 березня — під час телефонних переговорів між Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

«Багато елементів остаточної угоди вже погодили, але багато що ще належить зробити», — сказав Трамп за кілька годин до спілкування з Путіним.

Що передувало

11 березня в Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями України та США. За їхніми підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що обговорить ідею тимчасового припинення вогню з російським колегою «найближчими днями».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія. Уже 13 березня лідер РФ Володимир Путін заявив, що перемирʼя — це «правильна ідея», яку РФ підтримує. Але є питання, які потрібно ще обговорити.

Путін сказав, що російська сторона має обговорити це з американцями, зокрема зідзвонитися з Дональдом Трампом. Їхня розмова відбудеться 18 березня. Президент України Володимир Зеленський зреагував на слова Путіна і сказав, що той фактично готує відмову, і все, що відбувається, — це російські маніпуляції. Американська сторона казала про готовність організувати контроль і верифікацію перемирʼя.