У Єгипті знайшли королівську гробницю, якій понад 3 500 років

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту в неділю, 16 березня, повідомило, що дослідники виявили історичну царську гробницю, якій 3 500 років.

Про це повідомляє відомство.

У заяві міністерства сказано, що єгипетські та американські археологи з Університету Пенсильванії знайшли цю царську гробницю, яка належить до періоду Другого міжцарів’я, в некрополі Джебель-Ануїс в Абідосі на півдні Єгипту.



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Також археологи розкопали майстерню, де виготовляли кераміку за часів Римської імперії в сусідньому селі Банаует на півдні Єгипту.

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У міністерстві вважають, що відкриття гробниці дадуть нові наукові відомості про розвиток царських поховань в некрополі Джебель-Ануїс. Гробниці в цьому некрополі датуються періодом між 1700 і 1600 роками до нашої ери. Щодо майстерні кераміки, то вона була одним із найбільших центрів з виробництва кераміки та скла в цьому районі в давнину.