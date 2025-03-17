Росія атакувала Україну сотнею безпілотників — скільки вдалося збити

У ніч на 17 березня російські війська атакували Україну 174 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Українська ППО збила 90 російських дронів, а ще 70 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Оборонці збивали цілі у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Від повітряної атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Понад тисячу споживачів залишається без світла у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Усе тому, що через російську атаку застосували аварійні відключення електромережі. Без світла залишились 1 035 побутових та 41 юридичний споживач. Енергетики вже працюють, щоб відновити електропостачання.

Також через атаку є перебої зі світлом у Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах, що на Дніпропетровщині.