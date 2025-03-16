Андрія Гнатова призначили начальником Генштабу ЗСУ

Генерал-майор Андрій Гнатов очолить Генеральний штаб Збройних сил України. Його призначили на посаду указом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили в Генштабі.

З кінця лютого 2025 року Андрій Гнатов обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу. На новому місці перед генерал-майором стоїть завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема під час реорганізації та впровадження корпусної структури.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, який раніше очолював Генеральний штаб, продовжить службу як генеральний інспектор Міноборони. Він слідкуватиме за впровадженням реформ в армії й дотриманням законодавства в системі МО України.

Що відомо про Андрія Гнатова

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти, після чого командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. У 2022 році змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва, і був одним з командувачів, що відповідали за звільнення Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який був у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командуванням Олександра Сирського. Крім того, Андрій Гнатов — один з офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.

Командувати Об’єднаними силами ЗСУ Гнатова призначили в червні 2024 року — замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Це сталось після того, як ексначальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву на Содоля в Державне бюро розслідувань.